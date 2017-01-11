ANTIQUE QURAN ISLAMIC CALLIGRAPHY OTTOMAN TURKISH HAND WRITTEN & PAINTED RARE

January 11, 2017 admin Antiques 0

Item specifics

Seller Notes:
CONDITION IS GOOD.SEE IMAGES CAREFULLY.IMAGES ARE IT'S OWN DESCRIPTION. QURAN'S BOTH COVERS OR PANEL ARE SLIGHT DAMAGE AND TORN,OTHERWISE THIS QURAN IS COMPLETE.THERE IS NO ANY ONE PAGE IS MISSIMG.IN THIS QURAN,THERE IS YASEEN SHARIF,SUR E KAHF,SUR E FATAH,SUR E NASH,SUR E FALAK,SUR E IKHLAS,AND TWO VERY BEAUTIFUL PRAYER IN ARABIC LANGUAGE.BEAUTIFUL ISLAMIC BOOK.SIZE IS 18 X 11 CM.AND 2 CM THICK.CIRCA 1800'S.
Type: Handwritten Manuscript Date of Publication: 1800
Subject: Religion, ISLAM Language: Arabic
Original/Facsimile: Original Region: Middle East
Material: Paper
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