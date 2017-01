ORIGINAL FICTION1. The Woman in Cabin 10, Ruth Ware, Simon & Schuster (1) * 2. The Mistress, Danielle Steel, Delacorte Press (1)3.The German Girl, Armando Lucas Correa, Atria Books (11) 4. I See You, Clare Mackintosh, Berkley (2) Article Continued Below5. The Couple Next Door, Shari Lapeña, Doubleday Canada (19)6.Island of Glass, Nora Roberts, Berkley (4)7. The Nest, Cynthia D’Aprix, Harper Avenue (39)

