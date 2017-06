ORIGINAL FICTION1. Camino Island, John Grisham, Doubleday (1)*2. Into the Water, Paula Hawkins, Doubleday Canada (6)3. Come Sundown, Nora Roberts, St. Martin’s (2)4. The Ministry of Utmost Happiness, Arundhati Roy, Hamish Hamilton (1)Article Continued Below5. You Will Pay, Lisa Jackson, Kensington (2)6. The Rome Affair, Karen Swan, Macmillan (6)7. The Woman in Cabin 10, Ruth Ware, Simon & Schuster (23)