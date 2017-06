ORIGINAL FICTION1. Come Sundown, Nora Roberts, St. Martin’s (1)*2. Into the Water, Paula Hawkins, Doubleday Canada (5)3. You Will Pay, Lisa Jackson, Kensington (1)4. The Color of Our Sky, Amita Trasi, William Morrow (6)Article Continued Below5. The Woman in Cabin 10, Ruth Ware, Simon & Schuster (22)6. Nighthawk, Clive Cussler, Graham Brown, G.P. Putnam’s Sons (1)7. Beren and Luthien, J.R.R. Tolkien, Alan Lee, Christopher Tolkien, HarperCollins Canada (1)